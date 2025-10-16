У потребителей выдохся спрос

В сентябре снижение розничных продаж вин в России усугубилось. Спрос на тихие вина сократился на 2,2% год к году, на игристые — на 4,3%, в то время как в августе коррекция не превышала 1,2%. Это продиктовано в первую очередь падением импорта: зарубежная продукция подорожала из-за высоких пошлин на напитки из недружественных стран. В свою очередь, российские производители отказываются от выпуска игристых вин по минимальным ценам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Розничные продажи тихих вин в России в сентябре составили 4,41 млн дал, сократившись на 2,2% год к году, игристые вина потеряли 4,3%, до 1,36 млн дал, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). За месяц негативная тенденция укрепилась. В августе снижение продаж в категории тихих вин оценивалось в 0,4% год к году, игристых — в 1,2%. За январь—сентябрь сокращение составило 1,4%, до 41,71 млн дал, и 2,9%, до 14,46 млн дал, соответственно.

Негативная тенденция в целом на алкогольном рынке наблюдается с начала текущего года. Например, только в августе продажи всей алкогольной продукции, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи, сократились на 6,8% год к году, до 17,9 млн дал, в сентябре — на 6,1%, до 15,99 млн дал. За девять месяцев 2025 года снижение составило 10,9%, до 148,54 млн дал. Участники рынка традиционно связывают это с ростом стоимости продукции: с повышением с января акцизов и минимальных розничных цен доступность алкоголя для населения стала ниже. На рынок влияют и вводимые региональными властями ограничения на реализацию алкоголя.

Для вин вопрос увеличения цен стоит острее из-за дополнительных пошлин на продукцию недружественных стран.

Сбор резко повысили в два этапа: в августе 2023 года он вырос с 12,5% до 20%, а в августе 2024 года — до 25%. Размер пошлины при этом не может составлять менее $2 за 1 л. Коррекция цен и снижение спроса на импортную продукцию повлияли и на стоимость российских напитков. Согласно Росстату, средняя стоимость тихого вина, произведенного внутри страны, в сентябре 2025 года составила 677,9 руб. за 1 л, игристого — 564,8 руб., что больше год к году на 12% и 11,3% соответственно.

Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин считает, что основной вклад в снижение продаж по-прежнему вносит импортная продукция, в то время как интерес к российскому вину растет. Руководитель WineRetail Александр Ставцев называет рынок тихих вин традиционно более устойчивым. В этом сегменте заметную долю импорта составляют дружественные страны, чья продукция облагается пошлиной в 13,5% или не предполагает их в принципе. Это, например, Грузия и государства Латинской Америки. Конъюнктура для игристого вина сложнее: его поставки идут в основном из Италии, Испании и Франции. Некоторые позиции подорожали в два-три раза, и потребители просто стали пить их реже, поясняет эксперт.

Александр Ставцев говорит, что российские виноделы перестают выпускать продукцию по минимальной розничной цене. В результате потребители переключаются на дешевые игристые напитки, не считающиеся вином, констатирует эксперт.

Производство тихих вин в сентябре, по данным РАТК, составило 2,91 млн дал, прибавив 8,3% год к году. В сегменте игристых вин прослеживалось снижение на 5,8%, до 1,82 млн дал. Падение на рынке связывали в том числе с ограниченным предложением белого винограда: его урожай в Крыму в этом году сократился из-за засухи (см. “Ъ” от 7 октября).

Господин Липилин не исключает, что снижение спроса на вино будет усугубляться. Сейчас на рынке все еще остается запас продукции, закупленной по старым ценам, реализация которой может растянуться до новогодних праздников. Новая стоимость понравится потребителям еще меньше: доступность вина продолжит снижаться, и категория может начать проигрывать, например, пиву, считает он. Гендиректор винного дома «Фанагория» Петр Романишин, впрочем, считает, что снижение продаж вин в России пока нельзя считать существенным: речь о краткосрочном периоде. На примере своей компании эксперт говорит об увеличении продаж и производства вин.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова