Хмель подморозило

В феврале производство напитков брожения, включая пиво, пивные напитки, снизилось на 10,4% год к году. Эксперты объясняют это заметным спадом розничных продаж такой продукции за последний год более чем на 15%. В начале текущего года реализация пива и пивных напитков продолжила сокращаться в том числе из-за плохой погоды и проблем с междугородными поставками из-за снегопадов.

В феврале производство напитков брожения, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, сократилось на 10,4% год к году, следует из данных участников алкогольного рынка. Причем снижение разлива по сравнению с предыдущим месяцем усилилось. Так, по подсчетам участников рынка, в январе этого года выпуск такой продукции сократился только на 1,8%. В Росалкогольтабакконтроле (РАТК) сообщили “Ъ”, что официальная статистика будет представлена службой в ближайшие дни.

По оценке совладельца дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игоря Хавского, в среднем по рынку снижение производства составило до 10%. Но этот спад неравномерен по отраслевым компаниям, отмечает эксперт. Гендиректор «Волковской пивоварни» Алексей Аксель говорит, что не наблюдает снижения производства в его компании. Он полагает, что спад выпуска такой продукции мог больше затронуть крупные предприятия. В «Балтике», «Пивоварнях Бочкарев» (ранее холдинг «Объединенные пивоварни»), «Напитках вместе» (ранее AB InBev Efes) и Московской пивоваренной компании на запрос “Ъ” не ответили.

Игорь Хавский связывает падение производства в феврале в первую очередь с очень плохими продажами в январе: сильнее всего просел сегмент HoReCa (ресторанно-гостиничный бизнес), в то время как в ритейле такого выраженного снижения нет.

При этом значительный спад реализации пива и пивоваренной продукции наблюдается именно в регионах, добавляет эксперт. Господин Хавский объясняет это усилением антиалкогольных мер местными властями. В прошлом году продажи пива также снижались в связи с холодным летом и подорожанием такой продукцию в среднем на 17,5% (см. “Ъ” от 28 октября 2025 года).

Алексей Аксель связывает снижение продаж пивоваренной продукции в январе—феврале текущего года с погодным фактором: низкие температуры не способствуют потреблению пива и походам в бары и рестораны. К тому же сильно осложнили логистику снегопады. По словам эксперта, некоторые поставщики отказывались совершать междугородные перевозки, из-за чего часть продукции осталась в стоках. Тем не менее с начала марта ситуация начала постепенно выправляться.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин объясняет такой резкий спад разлива в начале года с внеплановым повышением акцизов. С начала года для пива крепостью от 0,5% до 8,6%, медовухи и сидра ставку подняли на 10%, до 33 руб. Многие отраслевые компании активно наращивали выпуск пива в ноябре—декабре 2025 года, перед повышением ставки, из-за чего на складах сформировались большие запасы, поясняет он.

По итогам 2025 года разлив напитков брожения в целом уменьшился всего на 0,4%, до 918,67 млн декалитров (дал), следует из подсчетов РАТК.

Розничные продажи такой продукции снижаются быстрее, чем ее производство. По данным РАТК, в 2025 году выпуск пива и пивных напитков упал на 15,7%, до 702,59 млн дал, сидра, пуаре и медовухи — вырос на 5%, до 13,06 млн дал.

Господин Небольсин ожидает, что положение дел в отрасли усугубится и разлив пива и пивных напитков продолжит падать вместе с продажами. Эксперт считает, что ситуацию со снижением производства осложняет и эффект прошлогодней низкой базы. Игорь Хавский полагает, что 2026 год будет сложным из-за большего количества негативных точек давления на пивоваренную индустрию, включая внеплановое повышение акцизов и ужесточение регулирования. Он прогнозирует, что в среднем по итогам 2026 года рынок может уменьшиться на 3–4%.

Владимир Комаров