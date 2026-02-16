Спиртное вернулось к росту

Январь оказался успешным для алкогольного рынка. Совокупный объем продаж спиртного без учета пива, сидра, пуаре и медовухи прибавил 0,5% год к году. Алкоголь крепче 9% показал более выраженный рост — на 4,1% год к году. Этому способствовали длинные новогодние праздники, а сохранение в рознице в январе прошлогодних цен могло подтолкнуть потребителей к созданию запасов. С переоценкой ассортимента тренд может поменяться.

В январе 2026 года розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра и пр.) выросли на 0,5% год к году, до 16,8 млн декалитров (дал), следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Спиртные напитки крепче 9% в январе показали рост на 4,1% год к году, до 10,03 млн дал. Самая массовая категория сегмента, водка, прибавила 1,9%, до 6,07 млн дал. Продажи ликеро-водочных изделий выросли на 17,7%, до 1,71 млн дал, других спиртных напитков — на 2,4%, до 1,18 млн дал.

Рост продаж в январе в РАТК зафиксировали после длительного спада.

За весь 2025 год в России было реализовано 181,98 млн дал алкогольной продукции. Год к году значение снизилось на 9,8%. Это во многом обусловлено значительным повышением цен из-за увеличения акцизов, минимальной розничной стоимости (МРЦ) и пошлин на импорт (см. “Ъ” от 11 апреля 2025 года).

С начала 2026 года акцизы и МРЦ на алкоголь также выросли. Но потребители, по мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, эту коррекцию пока не почувствовали. В начале января цены на полках были еще прошлогодними, считает он. Сами по себе новости о грядущем повышении цен в то же время, по мнению эксперта, могли стимулировать потребителей формировать запасы. Дополнительным фактором господин Московский считает затянувшиеся в этом году новогодние праздники.

В пользу дополнительных праздничных продаж косвенно говорят хорошие результаты категории игристых вин. Объем их реализации в январе, согласно РАТК, вырос на 4% год к году, до 2,12 млн дал. В то же время тихие вина, напротив, немного сдали позиции. Здесь продажи сократились на 3,1% год к году, до 4,22 млн дал. Январские продажи коньяка потеряли 0,3% год к году, до 1,05 млн дал. Здесь негативный тренд после существенного повышения МРЦ обеспечивает преимущественно бюджетная продукция (см. “Ъ” от 15 августа 2025 года).

Наиболее выраженные изменения продаж показывают алкогольные категории с относительно небольшим объемом реализации.

Так, объем реализации слабоалкогольной продукции в январе сократился на 62,2% год к году, до и 68,5 тыс. дал. Категория обрушилась в 2024 году после четырехкратного повышения акцизов (см. “Ъ” от 8 февраля 2025 года). Реализация виноградосодержащих напитков без этилового спирта упала на 35,3%, до 17,3 тыс. дал, ликерных вин — на 10,2%, до 84,9 тыс. дал, плодовой алкогольной продукции — на 44,9%, до 169,9 тыс. дал.

Но в дальнейшем картина может поменяться. Андрей Московский замечает, что январь для алкогольного рынка все же переходный период. Сейчас сети активно проводят переоценку ассортимента, рассуждает он. Более показательными для рынка, по мнению эксперта, будут результаты марта.

Владимир Комаров