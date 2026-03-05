Reuters узнал о начале второй фазы атак Израиля на Иран

Израиль начинает вторую фазу атак на Иран, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их информации, целью ударов еврейского государства станут подземные бункеры с баллистическими ракетами и другой техникой.

Для атак израильская армия намерена использовать истребители, добавили собеседники агентства. По словам одного из собеседников Reuters, Израиль стремится лишить Иран способности наносить удары по еврейскому государству.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ иранские вооруженные силы атаковали Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. По информации The Times of Israel, ЦАХАЛ намерен продолжать военные действия как минимум одну-две недели.

