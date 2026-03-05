В Ростове 18-летний пешеход пострадал в ДТП

В Ростове-на-Дону 18-летний пешеход пострадал в аварии. ДТП случилось днем 5 марта на Ворошиловском проспекте, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 27-летний водитель «БЕЛАВА 1220А0» сбил ростовчанина на пешеходном переходе. Автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате случившегося ростовчанина госпитализировали с травмами. Детальные обстоятельства случившегося выясняются.

Мария Хоперская