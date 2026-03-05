Ланфранко Чирилло требует лишить партнера доли в анапской винодельне «Шумринка»

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа частично отменил решение апелляции по корпоративному спору между совладельцами анапской винодельни «Шумринка» Александром Кислицыным (бывший руководитель «Лукойл-информ») и Ланфранко Чирилло (итальянский архитектор, получивший гражданство РФ указом Владимира Путина в 2014 году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Винодельня расположена в селе Гай-Кодзор под Анапой. Хозяйству принадлежит 98 га виноградников, мощность производства — 350 тыс. бутылок в год. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании за 2024 год достигла 107,4 млн руб., чистая прибыль — 838 тыс. руб.

Конфликт между совладельцами возник в 2023 году. Господин Чирилло потребовал признать недействительными семь договоров залога недвижимости и оборудования, заключенных обществом в 2019-2021 годах в пользу господина Кислицына лично и аффилированного с ним ООО «Твинком». По мнению истца, сделки являлись крупными и взаимосвязанными, совершались с заинтересованностью, но не получали его одобрения как второго участника.

Ответчик в суде утверждал, что именно благодаря заемным средствам общество смогло наладить производство и выпуск новых сортов вин, а также осуществлять реализацию алкогольной продукции.

Арбитражный суд Краснодарского края в апреле удовлетворил большую часть требований: признал недействительными пять из семи договоров залога и исключил господина Кислицына из состава участников общества. Однако апелляционный суд в сентябре отменил решение об исключении участника, посчитав недоказанным, что действия Александра Кислицына сделали невозможной деятельность общества.

Кассационный суд согласился, что спорные договоры залога являются взаимосвязанными сделками, направленными на вывод имущества, отметив при этом, что апелляция формально подошла к оценке доказательств и не исследовала в совокупности ряд фактов, в том числе регистрацию господином Кислицыным на свое имя товарных знаков, без которых общество не может выпускать вино.

