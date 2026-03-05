Жительница Кубани подала иск к Porsche на 32 млн рублей

Славянский районный суд Краснодарского края приступит к рассмотрению иска Натальи Завгородней к российскому представительству бренда Porsche, ООО «Порше Руссланд», и официальному дилеру немецкого автоконцерна ООО «Премиум Кар». Судебное заседание назначено на 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно исковому заявлению, причиной разбирательства стала продажа некачественного, по мнению заявительницы, автомобиля.

В исковом заявлении указано, что приобретенный ею автомобиль Porsche Cayenne имеет существенные недостатки. В связи с этим истица требует взыскать с ответчиков стоимость нового автомобиля данной марки в размере 32 млн руб. Кроме того, Наталья Завгородняя настаивает на взыскании неустойки в размере 3% от суммы возмещения за каждый день просрочки исполнения требований, а также компенсацию морального вреда, который она оценила в 5 млн руб. Общая сумма исковых требований также включает судебные издержки (расходы на юристов и почтовые отправления) и предусмотренный законом о защите прав потребителей штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В конце прошлого года в ООО «Порше Руссланд» сообщили РИА Новости, что видят рост числа обращений автовладельцев в России из-за проблемы с запуском двигателя. «О результатах более детального изучения ситуации мы сообщим дополнительно», — заявляли тогда в пресс-службе компании.

Позднее крупный автодилер «Рольф» также информировал агентство о кратном росте обращений владельцев Porsche с двигателями внутреннего сгорания, начиная с 28 ноября. Специалисты «Рольфа» высказывали предположение, что неполадки могут быть вызваны блокировкой штатной сигнализации через спутник.

Наталья Решетняк