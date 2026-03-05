На приобретение тысячи дорожных камер в Ростовской области выделили 7,8 млрд рублей

На приобретение тысячи дорожных камер в Ростовской области выделили более 7,8 млрд руб. Установить оборудование планируется до 2030 года, сообщила замгубернатора – министр транспорта региона Алена Беликова.

График работ разобьют на три этапа. Сначала подрядчик развернет цифровую платформу и установит 400 дорожных камер. В рамках второго и третьего этапов планируется установить еще по 300 комплексов фотовидеофиксации.

Помимо установки новых устройств, концессионер проведет модернизацию уже действующей сети дорожных камер. Завершить полное развертывание сети планируется к 2030 году.

Мария Хоперская