Квадратный метр жилья в Ростове-на-Дону подешевел на 4,6%

Квадратный метр жилья в Ростове-на-Дону в среднем снизился в цене на 4,6% до 159,8 тыс. руб. Об этом сообщает «Домостройдон.Ру» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

Ощутимее всего стоимость снизилась в Октябрьском районе — до 163 тыс. руб. (на 8,9%), в Пролетарском районе квадратный метр потерял 6,7% до 163,6 тыс. руб. В Советском районе цена уменьшилась на 5,7% до 144,9 тыс. руб., а в Кировском районе стоимость «квадрата» снизилась на 4% и составила 227,8 тыс. руб.

В Ворошиловском районе, наоборот, квадратный метр подорожал на 4,4% до 144,5 тыс. руб. В Ленинском районе рост составил 2,8% (165,8 тыс. руб.), а в Железнодорожном и Первомайском цены показатели выросли на 0,6% и 0,3% соответственно.

Мария Хоперская