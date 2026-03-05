Кассация признала законным изъятие недвижимости Рубена Татуляна

Четвертый кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы ООО «Эр Севен Групп», ООО «Новый век», а также Георгия и Карине Татулян и Анны Тарасовой по делу об обращении в доход государства объектов недвижимости, связанных с АО «Волна Резорт энд СПА». Суд подтвердил законность решений нижестоящих инстанций, признав права федеральной собственности на спорное имущество.

Напомним, что в 2023 году Адлерский районный суд Сочи по иску Генеральной прокуратуры РФ признал незаконным владение Рубеном Татуляном самовольными постройками на территории бывшего пансионата «Весна» и взыскал с ответчиков более 9 млрд руб. в счет возмещения ущерба государству. Для погашения задолженности суд обратил в доход государства 130 объектов недвижимости Татуляна, находящихся во владении родственников и подконтрольных компаний, включая земельные участки, нежилые помещения и квартиру в Москве, стоимостью свыше 3,9 млрд руб.

Заявители утверждали, что приобрели спорное имущество самостоятельно и не являются доверенными лицами Татуляна, поэтому изъятие их собственности незаконно. Кассационный суд, изучив материалы дела и выслушав стороны, пришел к выводу, что объекты фактически принадлежали Татуляну, а оформление на третьих лиц использовалось для сокрытия его участия в управлении активами.

Таким образом, суд подтвердил законность прекращения прав собственности номинальных владельцев и обращение недвижимости в доход государства, оставив в силе решения Адлерского и Краснодарского краевых судов.

Вячеслав Рыжков