Шквалистый ветер и четырехбалльный шторм прогнозируют в Сочи

В Сочи и на федеральной территории Сириус в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют усиление ветра, шторм на море и осадки в предгорных районах. Об этом сообщили в администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным городских служб, 6 марта на территории Сочи и ФТ «Сириус» ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы могут достигать 15–18 м/с. Одновременно специалисты прогнозируют усиление волнения моря до четырех баллов. Высота волн у побережья может достигать 1,5 м.

Кроме того, в предгорной части курорта утром ожидаются осадки в виде мокрого снега. Синоптики предупреждают, что в отдельных районах возможно его интенсивное выпадение. При таких условиях мокрый снег может налипать на линии электропередачи и ветви деревьев, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру и зеленые насаждения.

В администрации Сочи отметили, что экстренные и коммунальные службы отслеживают ситуацию и готовы оперативно реагировать на возможные последствия неблагоприятной погоды. Специалисты призвали жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности.

В частности, автомобилистам рекомендуют не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными конструкциями и другими временными сооружениями. Также специалисты советуют отказаться от прогулок и отдыха на береговой линии во время усиления волнения моря.

По данным синоптиков, ухудшение погодных условий связано с общим похолоданием, которое ожидается на территории Краснодарского края. Температура воздуха в регионе продолжит снижаться, причем более заметное похолодание прогнозируется и в дневные часы.

Метеорологи также прогнозируют возобновление осадков. В отдельных районах края дожди могут усилиться, а к концу рабочей недели местами возможен переход осадков в мокрый снег. При этом ожидается усиление ветра — в некоторых районах его порывы могут достигать 15–20 м/с.

Специалисты рекомендуют жителям и гостям региона следить за актуальными прогнозами погоды и учитывать погодные условия при планировании поездок и прогулок.

Мария Удовик