Суд в Сочи отложил рассмотрение дела об авторстве песен «Ласкового мая»

Хостинский районный суд Сочи приостановил рассмотрение заявления продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина о возобновлении и пересмотре дела о защите авторских прав на более чем 20 песен коллектива. Решение принято до рассмотрения Краснодарским краевым судом апелляционной жалобы вдовы певца Юрия Шатунова на решение того же суда от 20 февраля 2007 года об установлении факта авторства музыкальных произведений, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судья постановила приостановить производство до рассмотрения апелляции, поданной Светланой Шатуновой. Речь идет о гражданском деле по заявлению Андрея Разина, в рамках которого в 2007 году Хостинский районный суд признал факт авторства ряда музыкальных произведений.

Ранее вдова и дети Юрия Шатунова обратились в суд с иском к Андрею Разину, требуя признать за ними исключительные права на 23 композиции группы «Ласковый май», включая «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер». Суд удовлетворил требования семьи артиста, а продюсер не смог оспорить отказ в правах на песни в Верховном суде РФ.

Основанием для нового обращения господина Разина в суд стали, по его утверждению, вновь открывшиеся обстоятельства, связанные с решением 2007 года об установлении авторства. Впоследствии Светлана Шатунова добилась восстановления процессуальных сроков для подачи апелляционной жалобы на это решение. Теперь ее обращение должен рассмотреть Краснодарский краевой суд. По словам представителя Шатуновой Олега Ситникова, дата заседания апелляционной инстанции пока не назначена.

Вячеслав Рыжков