В Новороссийске будут слышны стрельбы 6 марта

Новороссийская военно-морская база (НВМБ) проведет учения со стрельбами в акватории морского порта 6 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Учения с применением стрельб будут проходить в дневное и ночное время, с 11:00 до 13:00 и с 23:00 до 01:00. НВМБ отработает практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников.

В администрации напомнили, что во время плановых стрельб в акватории Новороссийска действует запрет на движение плавательных средств и маломерных судов.

Ранее в министерстве обороны России сообщили об уничтожении четырех безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря. За прошедшую ночь над акваторией сбили 17 украинских беспилотников.

София Моисеенко