Взятки по ошибке

В Воронеже завершено рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова. Перед уходом суда в совещательную комнату защита генерал-майора попросила назначить ему наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей о получении взятки в особо крупном размере. Сам подсудимый заявил, что признал ошибку и готов принять любое решение, выразив готовность уйти на специальную военную операцию. Приговор господину Муминджанову вынесут 5 марта.

В Воронежском гарнизонном суде завершились прения по уголовному делу бывшего заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ). На заседании в пятницу, 27 февраля, выступили защитники. Поддержать генерала в суд приехали десятка два его сослуживцев.

Судебное следствие по делу господина Муминджанова заняло 11 месяцев. По версии обвинения Главного военного следственного управления СКР, в 2017–2023 годах, будучи начальником департамента ресурсного обеспечения Минобороны, генерал добился участия компаний своего знакомого, воронежского предпринимателя Олега Требунских, в изготовлении головных уборов для АО «Княгининская швейная фабрика», поставляемых военным, и контракта с ООО «Галант», которое стирало войсковое имущество.

За покровительство и содействие поставщикам, как полагает следствие, бизнесмен в Воронеже и Воронежской области передал родственникам генерала взятки в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. на общую сумму 19,35 млн руб. Гособвинитель запросил для господина Муминджанова 12 лет строгого режима со штрафом в размере 37,1 млн руб. и предложил лишить его звания и госнаград.

Выступая в прениях, адвокат Сергей Бородин заявил, что представленные обвинением доказательства слабы, противоречивы и фактически построены на показаниях Требунских, заинтересованного в оговоре генерала. Предприниматель был неоднократно судим. В прошлом году его приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Показания против господина Муминджанова он дал в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве по своему делу. Господин Бородин, впрочем, поблагодарил гособвинителя за то, что по результатам исследования доказательств в суде сумма вменяемой генералу взятки была сокращена на 1,5 млн руб. «Из восьмидесяти шести эпизодов, о которых говорил Требунских, в трех случаях ему верить нельзя, потому что они опровергаются объективными доказательствами. Почему нужно в остальных ситуациях ему верить? Кто тебе поверит, единожды солгавший?» — риторически обратился к суду защитник.

Второй адвокат, Алексей Азаров, рассказал, что показания Олега Требунских неоднократно менялись. Впервые в марте 2024 года предприниматель заявил следствию, что заплатил генералу около 14 млн руб., но после заключения сделки сумма была увеличена почти до 20 млн руб. «Мы не можем в полной мере доверять его показаниям, поскольку он стал ухудшать положение подсудимого исключительно в контексте заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Очевидно, что если бы Требунских отступил от данных показаний, то это считалось бы нарушением»,— объяснил адвокат. Он также напомнил, что во время трехдневного допроса в суде Требунских заявил, что передавал деньги Валерию Муминджанову лично, но после оглашения письменных показаний отказался от своих слов.

Также адвокат обратил внимание на конкретные нестыковки в датах, в которые предприниматель якобы передавал деньги супруге генерала. Так, например, в некоторые из них, согласно биллингам и данным с транспондера, господин Требунских и жена Валерия Муминджанова, якобы получавшая подношения, находились в разных регионах. Показания своего доверителя господин Азаров, напротив, назвал последовательными, непротиворечивыми и логичными. Так, подсудимый признался в получении от бизнесмена 4,75 млн руб. за информационные консультации. В связи с этим адвокат предложил суду назначить генералу наказание ниже низшего предела по ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая предусматривает от 8 до 15 лет заключения. Также, по мнению защитника, подсудимому следует оставить звание и награды.

В последнем слове Валерий Муминджанов назвал получение денег от господина Требунских ошибкой.

«Я не задумывался тогда, как это может быть расценено с точки зрения закона. Это моя вина, и я от нее не отказываюсь. Я признаю, что систематическое получение денежных средств даже под видом дружеской помощи незаконно для человека на моей должности. Я осознал это. Но я хочу, чтобы вы поняли одну простую вещь. Я никогда не торговал своей должностью. Ни один контракт, который исполнял Требунских, не был заключен по моему указу»,— сказал подсудимый.

В финале выступления генерал-майор подчеркнул, что за два года в изоляции переосмыслил свои поступки. Он напомнил, что почти 40 лет носил погоны и принимал участие в боевых действиях, в том числе в Сирии. «Я остаюсь офицером. Если у суда и общества будет ко мне доверие, я готов и дальше служить в России. Там, на передовой, где нет места корысти, а есть только долг,— мое место. Какое бы решение вы ни приняли, я приму его»,— обратился господин Муминджанов к суду. Приговор ему вынесут 5 марта.

Сергей Толмачев, Воронеж