В Ростове на ремонт детских площадок направят 210 млн рублей в 2026 году

В 2026 году финансирование ремонта детских площадок в Ростове-на-Дону увеличат почти на 50% в сравнении с прошлым годом, до 210 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Срябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина Фото: Telegram-канал главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина

За счет этих средств в городе планируют оснастить новым оборудованием 79 площадок.

В обновлении детских городков поучаствуют и местные депутаты.

«По моему поручению из городского бюджета каждому депутату были выделены 2 млн руб. на реализацию наказов избирателей. И мы решили эти средства тоже направить на детей. Поэтому они пойдут в дополнение к уже выделенной сумме на обновление детских городков в депутатских округах»,— отметил господин Скрябин.

Обновить детские площадки в своих округах в Ростове планируют и депутаты Законодательного собрания региона.

Наталья Белоштейн