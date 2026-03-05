Мужские танцы, матч «Черноморца» и «Новая теща»
Куда сходить в Новороссийске 6, 7, 8 и 9 марта
В длинные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, в Новороссийске пройдут концерты, танцевальные шоу и спектакли. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
- Какой концерт посетить
- Что посмотреть в театре
- Что посмотреть в кинотеатре
- Чем еще заняться в выходные
Где послушать музыку
6 марта в 19:00 в концерт-холле Familia состоится выступление поп-исполнителя Томаса Невергрина. Это датский и российский певец, который сотрудничал с Кристиной Орбакайте, Леонидом Агутиным и другими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Стоимость билета — 2500 руб. (18+)
8 марта в 19:00 в музейно-историческом комплексе «Абрау-Дюрсо» можно будет посетить концерт «Резонанс». Это гастрономическая дегустация под классическую музыку и оперное пение.
Стоимость билета — 7000 руб. (18+)
8 марта в 20:00 в «ПенаПаб» пройдет юбилейный акустический концерт лидера группы «АнимациЯ» Кости Кулясова. Хиты группы подойдут не только любителям рока, обещают организаторы
Стоимость билета — от 1800 руб. (16+)
Что посмотреть в театре
7 марта в 19:00 в городском дворце культуры Новороссийска пройдет спектакль «Забавные происшествия» по мотивам рассказов писателя Михаила Зощенко.
Стоимость билета — 600 руб. (12+)
7 марта в 19:00 в городском театре Новороссийска состоится спектакль «Преступник поневоле». Это комедия Дамира Салимзянова в постановке Даниила Безносова. Сюжет разворачивается в далекой галактике в будущем.
Стоимость билета — от 500 руб. (16+)
9 марта в 19:00 в гортеатре Новороссийска можно будет посетить интерактивный спектакль «Come on! Давай, детка!» в постановке местного театра. Комедия поставлена по пьесе Михаила Хейфеца «В ожидании Его». Зрителям обещают танцы и хорошее настроение.
Стоимость билета — от 500 руб. (18+)
Что посмотреть в кинотеатре
На большие экраны вышел фильм «Новая теща» с Марией Ароновой, Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым в главных ролях. Это продолжение народной комедии с семейными историями.
Стоимость билета — от 300 руб. (18+)
Комедия и мелодрама «Тюльпан» — это альманах из пять новелл, события которых происходят в разных уголках страны на 8 марта. Простые и непохожие человеческие жизни связывают улыбки, цветы, гонка за подарками и судьбоносные встречи.
Стоимость билета — от 300 руб. (16+)
В кинотеатре можно посмотреть премьеру «Царевна-лягушка 2», продолжение семейного фэнтезийного фильма в главных ролях с Валентиной Ляпиной, Александром Метелкиным и Никитой Кологривым.
Стоимость билета — от 300 руб. (6+)
Чем еще заняться в выходные
6 марта в 19:00 городском театре Новороссийска пройдет танцевальное шоу «Дамские угодники». Зрительницам обещают юмор и интерактивы, а также фотосессию с артистами на сцене.
Стоимость билета — от 1800 руб. (18+)
7 марта в 15:00 на стадионе «Центральный» в Новороссийске пройдет футбольный матч «Черноморца» и «СКА-Хабаровск». Игра состоится в рамках 23 тура Лиги PARI.
Стоимость билета — от 400 руб. (0+)