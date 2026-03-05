Мужские танцы, матч «Черноморца» и «Новая теща»

В длинные выходные, приуроченные к Международному женскому дню, в Новороссийске пройдут концерты, танцевальные шоу и спектакли. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Где послушать музыку

6 марта в 19:00 в концерт-холле Familia состоится выступление поп-исполнителя Томаса Невергрина. Это датский и российский певец, который сотрудничал с Кристиной Орбакайте, Леонидом Агутиным и другими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Стоимость билета — 2500 руб. (18+)

8 марта в 19:00 в музейно-историческом комплексе «Абрау-Дюрсо» можно будет посетить концерт «Резонанс». Это гастрономическая дегустация под классическую музыку и оперное пение.

Стоимость билета — 7000 руб. (18+)

8 марта в 20:00 в «ПенаПаб» пройдет юбилейный акустический концерт лидера группы «АнимациЯ» Кости Кулясова. Хиты группы подойдут не только любителям рока, обещают организаторы

Стоимость билета — от 1800 руб. (16+)

Что посмотреть в театре

7 марта в 19:00 в городском дворце культуры Новороссийска пройдет спектакль «Забавные происшествия» по мотивам рассказов писателя Михаила Зощенко.

Стоимость билета — 600 руб. (12+)

7 марта в 19:00 в городском театре Новороссийска состоится спектакль «Преступник поневоле». Это комедия Дамира Салимзянова в постановке Даниила Безносова. Сюжет разворачивается в далекой галактике в будущем.

Стоимость билета — от 500 руб. (16+)

9 марта в 19:00 в гортеатре Новороссийска можно будет посетить интерактивный спектакль «Come on! Давай, детка!» в постановке местного театра. Комедия поставлена по пьесе Михаила Хейфеца «В ожидании Его». Зрителям обещают танцы и хорошее настроение.

Стоимость билета — от 500 руб. (18+)

Что посмотреть в кинотеатре

На большие экраны вышел фильм «Новая теща» с Марией Ароновой, Сергеем Буруновым и Гариком Харламовым в главных ролях. Это продолжение народной комедии с семейными историями.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

Комедия и мелодрама «Тюльпан» — это альманах из пять новелл, события которых происходят в разных уголках страны на 8 марта. Простые и непохожие человеческие жизни связывают улыбки, цветы, гонка за подарками и судьбоносные встречи.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

В кинотеатре можно посмотреть премьеру «Царевна-лягушка 2», продолжение семейного фэнтезийного фильма в главных ролях с Валентиной Ляпиной, Александром Метелкиным и Никитой Кологривым.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Чем еще заняться в выходные

6 марта в 19:00 городском театре Новороссийска пройдет танцевальное шоу «Дамские угодники». Зрительницам обещают юмор и интерактивы, а также фотосессию с артистами на сцене.

Стоимость билета — от 1800 руб. (18+)

7 марта в 15:00 на стадионе «Центральный» в Новороссийске пройдет футбольный матч «Черноморца» и «СКА-Хабаровск». Игра состоится в рамках 23 тура Лиги PARI.

Стоимость билета — от 400 руб. (0+)

