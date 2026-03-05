Группа «Кино», Тима Белорусских и Шерлок Холмс

В длинные мартовские выходные в Краснодаре ожидается насыщенная развлекательная и культурная программа. На концертных площадках города выступят современные исполнители. В театрах краевого центра поставят спектакли на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

6 марта в 19:00 в Event-Hall «Олимп» выступит Ирина Бабичева. Слушателей ждет «Рождественский джаз». В программе — новогодние, рождественские произведения, создающие прекрасное праздничное настроение, а также зарубежные и российские песни в джазовых обработках, сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (6+)

Также 6 марта в 19:00 в ДС «Олимп» выступит группа «Кино». Музыканты оригинального состава Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян представят обновленную программу лучших песен Виктора Цоя в качественном современном звучании.

Стоимость билетов — от 3200 руб. (12+)

7 марта в 17:00 в Музыкальном театре с программой «Любимым женщинам» выступит биг-бенд Георгия Гараняна. Слушателям обещают лиричные и романтические мелодии. В программе прозвучат композиции из советских и российских кинофильмов.

Стоимость билетов — от 900 руб. (6+)

8 марта в 19:00 в ДС «Олимп» выступит группа Pizza. Группа образовалась в 2010 году. Ее основатель — певец и музыкант, автор стихов и музыки Сергей Приказчиков, он же бессменный лидер коллектива.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

Также 8 марта в 19:00 в «Кроп Арена» выступит популярный молодежный исполнитель Тима Белорусских.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

9 марта в 20:00 в Sgt. Peppers Bar выступят Евгения Рыбакова и «Обними Кита». Группа сыграет лучшие песни и поделится историями из гастрольной жизни, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

6 марта в 18:30 в Театре драмы им. Горького покажут спектакль «Шерлок Холмс». Современная интерпретация ставшей классической истории о лондонском сыщике. Спектакль идет с одним антрактом.

Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)

6 марта в 19:00 в ДК Железнодорожников поставят оперетту «Мистер Икс». Зрителей ждет самая загадочная оперетта Имре Кальмана, само название обещает странные и непредсказуемые перипетии взаимоотношений: разновидности запретной любви, страсть, сжигающая изнутри, пороки, которые любовь обнажает, сказано в аннотации.

Стоимость билетов — от 800 руб. (12+)

7 марта в 19:00 в театре «Мой» поставят спектакль «Дамочки». Зрителям обещают взрывной, озорной, наполненный хулиганским юмором спектакль по рассказам Аверченко, поставленный в форме игрового театра. Команда арт-пространства «Дом культуры» исследует природу женских капризов и мужского стереотипного мышления.

Стоимость билетов — от 1600 руб. (16+)

8 марта в 14:00 во Дворце искусств «Премьера» покажут спектакль «Автор». Постановка идет без антракта и предложит зрителю познакомиться с творческой натурой и погрузиться в мир, где эмоции подобны краскам.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

9 марта в 11:00 в Филармонии им. Пономаренко покажут балет Государственного балета Кубани для детей «Возвращение маленького принца». Это свежий взгляд на культовое произведение Антуана де Сент-Экзюпери, которое, несмотря на свою простоту, продолжает волновать сердца зрителей всех возрастов.

Стоимость билетов — от 250 руб. (0+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах города продолжается показ ленты «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери». Старые знакомые — Адиль, парень с доброй душой и интеллектом ребенка, и его девятилетний друг Самир, смышленый и смелый мальчишка,— отправляются в полное испытаний путешествие из Кыргызстана через всю Россию в Москву, чтобы исполнить мечту мальчика.

Стоимость билетов — от 480 руб. (16+)

Также в кинозалах продолжается показ комедийного боевика «Человек, который смеется». Это история о популярном актере Дмитрии, который получает предложение сыграть киллера в криминальной драме о 90-х. На съемках его ранят выстрелом дробью, и после операции он уже готов вернуться к работе, но сталкивается с побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом.

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

На экранах краснодарских кинотеатров показывают также авторский военный фильм «Малыш». Это история о том, как аполитичный рэпер из Донецка идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города мать, говорится в описании. В главных ролях Глеб Калюжный и Олег Васильков.

Стоимость билетов — от 250 руб. (16+)

Куда сходить еще

6 марта, с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко пройдет выставка «Навстречу Солнцу». Выставка демонстрирует работы из фондов музея и частных собраний и посвящена многообразию культурных явлений Азии. Проект приурочен к Году единства народов России.

Стоимость билетов — от 70 руб. (0+)

Также 6 марта с 18:00 один из самых известных баров юга России «Детектив, где вы?» отметит день рождения. В главном зале будут представлены авторские коктейли и закуски — самые яркие и любимые за все восемь лет. Гостей также ждет живая музыка.

Вход свободный (18+)

7 марта в 18:00 в Ringo Bar выступит Василий Шакулин. Питерский комик, монологи которого отличаются искренностью, креативом и неординарными темами.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

Вверх