Роботизированный завод в Чертковском районе получит господдержку

Завод в Чертковском районе, планирующий роботизировать производство, получит государственную поддержку. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Предприятие выпускает комплектующие для инженерных систем и пищевую тару. В прошлом году оно увеличило объем производства до 792 тонн, а инвестиции в основной капитал — в восемь раз.

Главным направлением модернизации станет роботизация. Речь идет о замене устаревшего оборудования на энергосберегающее и внедрении роботов-манипуляторов. Также планируется провести газификацию цехов. Модернизация позволит заводу укрепить технологический суверенитет и увеличить суточную норму выпуска, которая на данный момент составляет 227 тысяч изделий.

