Песков: Россия не может повлиять на конфликт на Ближнем Востоке

Россия не может способствовать завершению конфликта на Ближнем Востоке, поскольку страна в нем не участвует. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, РФ с самого начала заявляла, что «любая война способна привести к дестабилизации региона».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Способны ли мы остановить эту войну? Нет, не способны. Ее может остановить тот, кто ее начал. Что они, с нашей точки зрения, должны сделать»,— сказал господин Песков в комментарии «Вестям». По его словам, сейчас Россия старается минимизировать последствия конфликта на Ближнем Востоке для своей экономики. «Мы должны, наверное, обеспечивать для себя выгоду там, где это возможно, как бы цинично это ни звучало»,— добавил пресс-секретарь.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес удары по американским военным базам в странах Персидского залива. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны» с Ираном. Министерство иностранных дел России назвало атаку на Иран «безрассудным шагом» и осудило действия Вашингтона и Тель-Авива. В ведомстве отметили, что бомбардировки ядерных объектов, которые находятся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы.

