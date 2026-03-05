Лукашенко подписал указ о помиловании 11 женщин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, среди которых 11 женщин. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Шесть из них воспитывают детей с инвалидностью, которым требуется постоянная медицинская реабилитация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Администрация президента Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Администрация президента Белоруссии

В список также вошли две супружеские пары, женщина на поздних сроках беременности и осужденная, совершившая преступление в 16 лет. 15 человек отбывали наказание за преступления экстремистской направленности. Все помилованные подали ходатайства, признали вину, раскаялись в содеянном и пообещали вести законопослушный образ жизни.

В феврале Александр Лукашенко подписал указ о помиловании беременной заключенной Натальи Левой и оппозиционного политика Николая Статкевича. С июня 2025 года господин Лукашенко освободил по договоренности с США десятки осужденных. В список вошли оппозиционный политик Сергей Тихановский, бывший кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.

Подробности — в материале «Ъ» «Минск решил миловать оптом».