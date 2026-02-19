Лукашенко помиловал осужденную по делу об экстремизме Наталью Левую

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании беременной заключенной Натальи Левой. Решение принято «из принципов гуманности и с учетом жизненной ситуации осужденной». Госпожа Левая отбывала шестилетний срок по делу о преступлениях экстремистской направленности.

«Принималось во внимание ее личное обращение к президенту с ходатайством о помиловании, деятельное раскаяние и поведение во время отбывания наказания»,— указано в пресс-релизе администрации Александра Лукашенко.

До ареста Наталья Левая работала в Белоруссии иллюстратором в IT-компании Playtika. В 2022 году она уехала в Польшу. После возвращения в Белоруссию в мае 2024 года ее задержали на границе. В июле того же года ее приговорили к шести годам по трем статьям — о создании экстремистского формирования или участии в нем, о финансировании деятельности экстремистского формирования и о подготовке к участию в военных действиях без разрешения государства.

Белорусские власти также освободили оппозиционного политика Николая Статкевича, сообщила 19 февраля его жена Марина Адамович. С июня 2025 года Александр Лукашенко освободил по договоренности с США десятки осужденных. Среди них — оппозиционный политик Сергей Тихановский, экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и нобелевский лауреат Алесь Беляцкий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минск решил миловать оптом».