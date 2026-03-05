В Краснодаре расследуют дело о травмировании ребенка в квест-центре

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после публикаций в социальных сетях о травмировании несовершеннолетней в одном из квест-центров города. Дело расследуется по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает пресс-служба краевого следкома.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, 1 марта во время прохождения квеста девочка получила травму пальца, после чего ей потребовалось хирургическое вмешательство. В опубликованных сообщениях также утверждалось, что сотрудники центра не оказали пострадавшей необходимой помощи и не вызвали медицинских работников.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль руководством регионального управления СКР.

Вячеслав Рыжков