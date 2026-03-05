В Анапе адвоката и его соучастника будут судить по обвинению во взяточничестве

Следственный отдел по Анапе СУ СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего адвоката Адвокатской палаты Краснодарского края и 42-летнего местного жителя, обвиняемых в коррупционных преступлениях. В зависимости от роли каждого им вменяется покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 и ч. 3 ст. 30, п.п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2025 года индивидуальный предприниматель, в отношении которого сотрудники МВД проводили проверку, обратился к адвокату за юридической помощью. Тот предложил за 1,2 млн руб. решить вопрос о непривлечении клиента к уголовной ответственности, заявив, что деньги будут переданы сотрудникам полиции. После этого адвокат привлек к участию своего знакомого, ранее работавшего в правоохранительных органах, предложив ему выступить посредником при передаче взятки.

Соучастник, как полагает следствие, согласился и обратился к своему бывшему коллеге с предложением передать деньги. Однако предприниматель, понимая незаконность происходящего, сообщил о ситуации в правоохранительные органы. Фигуранты были задержаны при получении денежных средств.

Уголовное дело в отношении еще одного участника, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выделено в отдельное производство и ранее направлено в суд. Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

На время следствия суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

