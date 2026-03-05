Количество ПДС-счетов, открытых ростовчанами, за 2025 год выросло в 2,7 раза

Количество счетов жителей Ростовской области, открытых в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), за минувший год выросло в 2,7 раза. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Как уточнили изданию в пресс-службе, по итогам 2024 года в регионе было открыто 67,5 тыс. ПДС-счетов. Однако к концу минувшего года их количество возросло да 250,8 тыс. Ростовская область является вторым регионом юга России (среди субъектов ЮФО, СКФО и новых территорий) по этому показателю. Лидером среди «южан» является Краснодарский край, там кубанцы только в прошлом году открыли 268,3 тыс. ПДС-счетов, а всего к текущему моменту их оформлено 363,6 тыс.

Вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Алексей Денисов рассказал «Ъ-Ростов», что два года работы программы долгосрочных сбережений (ПДС) показали, что этот финансовый продукт оказался своевременным и востребованным.

«Высокий темп роста количества участников ПДС в южных регионах объясняется сочетанием ряда факторов: хорошей адаптацией населения к финансовым инновациям, устойчивым развитием местной экономики и активной информационной поддержкой органов власти. Кроме того, в условиях глобальных изменений многие воспринимают участие в Программе как разумную стратегию защиты и увеличения заработанных средств», – отметил он.

ПДС запущена с 1 января 2024 года. Программа предполагает возможность формировать накопления за счет софинансирования государства, добровольных взносов физлиц и ранее сформированных ими пенсионных накоплений в рамках 15-летнего договора с негосударственным пенсионным фондом (НПФ).

Считается, что вложения в ПДС максимально защищены. Работу НПФ контролирует Банк России, который ежедневно мониторит их деятельность. Помимо этого, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует сохранность внесенных гражданами личных взносов и дохода от их инвестирования в пределах 2,8 млн рублей. В полном объеме защищены переведенные в ПДС соедства накопительной части пенсии, а также средства, полученные от государства по софинансированию, и доход от их инвестирования.

Михаил Волкодав