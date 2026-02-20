За две недели до старта Паралимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо набирает обороты крупный скандал, связанный с участием в ней российских и белорусских спортсменов с национальной символикой. Призвали к пересмотру их статуса и уже объявили о частичном или полном бойкоте церемонии открытия представители Украины, Чехии и Польши. В Международном паралимпийском комитете (МПК) напомнили, что решение было принято в результате «демократической процедуры». А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что головная организация «все-таки это давление выдержит».

Национальные паралимпийские комитеты Украины и Чехии сообщили, что их сборные бойкотируют церемонию открытия зимней Паралимпиады. Она стартует 6 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования пройдут до 15 марта. В них примут участие шесть российских атлетов и четыре белорусских. Согласно решению МПК, выступят они с национальной символикой.

Решения национальных комитетов Украины и Чехии позволили с новой силой вспыхнуть противоречиям, возникшим вокруг статуса российских спортсменов на предстоящих Играх.

С настойчивыми предложениями его пересмотреть на уходящей неделе выступали не только эти органы. Украинская сторона сначала объявила лишь о частичном — на уровне официальных лиц — бойкоте церемонии открытия. Министр иностранных дел страны Андрей Сибига назвал поднятие российского и белорусского флагов на Паралимпиаде «неправильным — как с моральной, так и с политической точки зрения». Следом с коротким заявлением выступил Минспорт Польши. Его суть была той же. Отказался от посещения церемонии и еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф, назвавший резолюцию МПК «неприемлемой». «Спорт объединяет, когда отстаивает принципы. Он разделяет, когда идет с ними на компромисс»,— написал он в социальной сети X.

В четверг, 19 февраля, по теме высказались представители принимающей стороны, Италии — вице-премьер, министр иностранных дел Антонио Таяни и министр без портфеля по делам спорта и молодежи Андреа Абоди, чьи слова привело агентство ANSA. Позиция высокопоставленных чиновников заключается в том, что сложившиеся обстоятельства «делают невозможным участие спортсменов (из РФ и РБ.— “Ъ”) в Играх в любом статусе, кроме нейтрального».

Позже господам Таяни и Абоди в довольно резкой форме ответило посольство РФ в Италии. Оно охарактеризовало слова министров как «грубые и недипломатичные шаги двух итальянских политиков, прикрывающихся авторитетом своего правительства». «Особое возмущение вызывает то, что в этот раз нападкам подверглись российские и белорусские спортсмены с ограниченными возможностями, которые на протяжении всех последних Олимпиад смогли доказать миру свою искреннюю преданность идеалам олимпизма и продемонстрировать созидательную силу и неограниченные возможности человеческого духа,— сказано в релизе, опубликованном в канале посольства в Telegram.— В очередной раз мы становимся свидетелями проявления малодушной уступчивости итальянских властей перед все более наглыми требованиями мерзкого режима Зеленского и его "пятой колонны" на Апеннинах, "'двойных стандартов"' и грубого нарушения принципов Олимпийской хартии».

Кроме того, по данным газеты La Reppublica, Антонио Таяни предложил запретить выдачу виз лицам, которые будут сопровождать российских и белорусских паралимпийцев в Италии. Идея объяснялась опасениями принимающей стороны, что в списки сопровождающих будут включены лица, на самом деле к этой роли не имеющие отношения. Впрочем, позже неназванный источник в Совете министров опроверг агентству Reuters эту информацию. «Итальянские власти не будут блокировать выдачу виз атлетам или их окружению, в случае если их участие будет подтверждено»,— сказал он. Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил ТАСС, что «получение виз идет в штатном режиме»: «Большинство спортсменов и членов паралимпийской делегации уже получили визы и находятся в Италии».

Паралимпийский комитет Италии, отвечая на запрос «РИА Новости», подтвердил, что его позиция та же, что была на сентябрьской Генеральной ассамблее МПК,— а тогда он голосовал за участие россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Чуть позже появился первый публичный комментарий представителя МПК, директора по связям с общественностью головного органа Крейга Спенса. «Мы понимаем, что многие страны недовольны этим решением (о допуске россиян и белорусов к Паралимпиаде с флагами и гимнами.— “Ъ”), но оно было принято в результате демократической процедуры»,— передает его реплику AFP. Решение было принято голосованием организаций-членов МПК: 91 голос против 77 при 8 воздержавшихся.

В интервью Павлу Зарубину ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что МПК «все-таки это давление выдержит» и «защитит основы паралимпизма». «Когда проводятся соревнования, принимающая сторона подписывает документ, что она предоставляет все необходимые условия для проведения этих соревнований, а модальности проведения определяются в данном случае паралимпийским комитетом. Что касается Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, им надо просто принять решение, это соревнования спортсменов и идеалов олимпизма или это политическое соревнование стран»,— подчеркнул он.

