В Новочеркасске из-за разбитого участка дороги возбудили дело о халатности

В Новочеркасске из-за разбитого участка дороги по улице Ульяны Громовой возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ростовской области Фото: СУ СК России по Ростовской области

По данным следствия, речь идет об участке дороги от моста через реку Грушевка до границы слободы Красюковской). Он находится в неудовлетворительном состоянии, а органы местного самоуправления никаких мер не предпринимали. Следователи осмотрели участок дороги, изъяли документацию и допросили свидетелей.

В ходе расследования уголовного дела установят должностные лица органов местного самоуправления, которыми до настоящего времени не принято должных мер к обеспечению надлежащего состояния автомобильной дороги.

Мария Хоперская