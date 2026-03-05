Военкомат Тимуру Иванову не обязан

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов проиграл в Мещанском суде столицы спор с военным комиссариатом, отказавшимся отправить его на СВО даже рядовым в составе штурмового батальона. Ответчик объяснил это тем, что принятие положительного решения — право, а не обязанность военных чиновников. Тимур Иванов признался, что его не радует перспектива провести в колонии годы, и возмутился тем, что его лишают права «защитить Родину и погибнуть, чтобы отстоять свое имя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На процесс Тимур Иванов просил доставить его лично, однако за минуту до заседания всех неожиданно позвали в зал для телетрансляции. Представитель Минобороны попросила провести заседание в закрытом режиме, мотивировав свою просьбу, в частности, тем, что в деле имеется некая телеграмма с грифом «для служебного пользования», а сведения о заключении контракта относятся к служебной тайне.

Этому категорически воспротивился Тимур Иванов, который заявил, что на контрактную службу ежегодно набирают более 400 тыс. человек. «А с момента начала СВО из мест лишения свободы свыше 200 тыс. человек ушли, и ничего не было засекречено»,— сказал он. В итоге суд не стал удалять репортеров.

В ходе разбирательства выяснилось, что заявление об отправке на СВО в любой должности и любом звании экс-замминистра написал 30 октября прошлого года. Из СИЗО «Лефортово» оно было отправлено 5 ноября и, согласно данным «Почты России», поступило в Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве 8 ноября, но ответа Тимур Иванов так и не получил. Истец просил признать незаконным бездействие военных, обязав ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта».

Помимо пункта отбора ответчиками проходили Минобороны и военный комиссариат Москвы. Их представители прислали в суд отзывы с единой позицией: в период мобилизации или военного положения заключать с лицами, имеющими судимость, контракты о приеме на военную службу — право государства, а не обязанность. В оглашенных судьей документах отмечалось, что закон лишь «предусматривает такую возможность» и ответ с отказом, который 22 декабря был подписан, а бывшему замминистра направлен «Почтой России» 24 декабря на адрес СИЗО, был «волеизъявлением должностного лица» и не является нарушением закона. Он был дан в течение установленных законом 30 дней, указал представитель военкомата: на заседании прозвучало, что обращение Тимура Иванова, полученное пунктом отбора на военную службу 13 ноября, поступило в комиссариат только 26 ноября.

В свою очередь, адвокат истца Денис Балуев заявил, что военные «вольно трактуют закон» «О воинской обязанности и военной службе» и что ответчики фактически фальсифицировали документы, составив их задним числом.

По мнению господина Балуева, подтверждает это представленная военкоматом опись отправленной через «Почту России» корреспонденции, где даже не было указано, какие именно документы и куда отправлялись, лишь их количество, а также «реестр для сдачи пакетов». В последнем называлось другое почтовое отделение, через которое Тимуру Иванову якобы отправили ответ, отметил защитник. «Я считаю, что ответ даже не был отправлен»,— заключил адвокат.

Его поддержал и арестованный. «У нас тут все документы выдаются под расписку. Я его (ответ.— “Ъ”) не получал»,— заверил Тимур Иванов. Он напомнил, что существует всего несколько оснований для отказа в отправке на СВО, например когда человек обвиняется в таких преступлениях, как терроризм, экстремизм, посягательство на половую неприкосновенность, а также деяния против основ конституционного строя и безопасности государства. Или если службе препятствует предельный возраст либо состояние здоровья (в перерыве Тимур Иванов сказал, что чувствует себя «на 25 лет»). Истец отметил, что внесенные в закон изменения позволяют заключать контракты с фигурантами уголовных дел на стадии следствия и даже судебных процессов.

Напомним, Тимур Иванов уже имеет 13-летний срок по делу о растрате при закупке паромов для Крымской переправы, а также средств банка «Интеркоммерц». В настоящее время он знакомится со вторым делом — о получении взяток на общую сумму более 1,3 млрд руб., а также о других преступлениях.

Обращаясь к суду, экс-замминистра заявил, что за последнее время, по официальной статистике, на передовую ушли сотни тысяч осужденных «по схожим с его статьям». «Даже те, кто 50 человек убил, кто травил людей»,— сказал Тимур Иванов. Он вспомнил про Александра Быданова, осужденного за покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. «Этот человек ушел и погиб на СВО. А мне даже не дают права защитить Родину и погибнуть, чтобы отстоять свое имя!» — возмутился истец. «Десять лет я был замминистра обороны, был нужен стране, строил различные объекты. Даже в годы Великой Отечественной войны высших должностных лиц Минобороны отправляли в штрафбаты и они могли искупить свою вину кровью. Ну как же так получается?!» — негодовал бывший замминистра.

Истец добавил, что у него два высших образования, он является кандидатом экономических наук, имеет награды и «весь такой заслуженный».

«Когда государство имеет большую потребность в контрактниках, когда каждый человек важен на поле боя, чтобы приблизить победу, военкомат отказывает мне при той квалификации и навыках, которые я имею»,— продолжил он, подчеркнув, что готов «погибнуть за страну». «У меня отняли все, все имущество конфисковали в рамках антикоррупционного иска. У меня нет ничего, за что бы я мог бы тут биться. Наказание я уже получил. У меня нет мотивации чего-то избежать»,— заверил Тимур Иванов, назвав полученный отказ предвзятым.

Пока ждали решения суда, мать обвиняемого Камилла пыталась убедить сына, что «надо видеть знаки», а «вопреки божьей воле не надо ничего делать». «Мама, остановись! Он что, хочет, чтобы я 25 лет сидел?» — не выдержал Тимур Иванов.

Взвесив доводы сторон, судья Юлия Коваль иск заявителя отклонила.

Это уже не первое заявление Тимура Иванова об отправке на СВО. Первое он подавал в июле 2025 года, но также получил отказ — в ответе говорилось, что в «группировке “Запад”» отсутствуют должности по его воинской специальности.

Мария Локотецкая