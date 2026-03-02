Тимуру Иванову отказали во всем

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов оказался не нужен на СВО. Это выяснилось в ходе досудебной подготовки к иску бывшего высокопоставленного чиновника, оспаривающего бездействие военных, которым он направил обращение еще в ноябре, но так и не получил ответ. Впрочем, в суде оказалось, что военный комиссариат все же вынес решение — он оказался не заинтересован в заключении с господином Ивановым контракта. Пока неясно, чем мотивировано это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов в суде (2024 год)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов в суде (2024 год)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заседание 2 марта в Мещанском райсуде Москвы прошло в отсутствие заявителя, который имеет 13-летний срок за растрату (ч. 4 ст. 160 УК) более 4 млрд руб. при закупке паромов для Крымской переправы и средств банка «Интеркоммерц», а в настоящее время в СИЗО «Лефортово» знакомится с материалами уголовного дела о взятках (ч. 6 ст. 290 УК) на сумму более 1,3 млрд руб.

В ходе слушания, которое заняло несколько минут, выяснилось, что ни один из ответчиков не подготовил ни позицию по делу, ни письменный отзыв на иск.

Последний, как пояснила представитель юридического департамента Минобороны, поступил в ведомство лишь в минувшую пятницу, 27 февраля. Юрист военного ведомства дала понять, что попросит закрыть разбирательство, поинтересовавшись у судьи Юлии Коваль, когда она может подать соответствующее ходатайство.

Напомним, что помимо Минобороны ответчиками по делу выступают Военный комиссариат Москвы, а также Единый пункт отбора на контрактную службу. В последний, как пояснил адвокат заявителя Денис Балуев, его подзащитный из СИЗО «Лефортово» направил заявление с просьбой об участии в СВО еще 5 ноября 2025 года. Согласно данным «Почты России», оно поступило на улицу Яблочкова через три дня, но так и осталось без ответа.

В иске бывший замминистра обороны просил признать незаконным бездействие военных, обязав ответчиков «совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта».

Впрочем, уже на первом заседании выяснилось, что ответ господину Иванову все же был дан.

Представитель Военного комиссариата Москвы проинформировал суд, что заявление господина Иванова там получили и ему отказали. Однако когда это было сделано, с какой мотивировкой принято решение и куда его отправили, так и осталось за кадром.

Рассмотрение иска по существу суд назначил на 5 марта. Господин Иванов, который вначале планировал участвовать по видео-конференц-связи, затем решил участвовать в процессе лично.

Об этом господин Иванов попросил, когда спустя пару часов расположенный в том же здании на время ремонта Басманный суд Москвы рассмотрел его жалобу на действия следствия. Защитник оспаривал решение руководителя следственной группы СКР Сергея Коровина, который 24 октября 2025 года отказался допустить в «Лефортово» к господину Иванову нотариуса. Пока ждали решения суда, которое завершилось отказом, адвокат, а также родственники господина Иванова делились с ним последними новостями и беседовали о жизни.

Оказалось, что, сидя в «Лефортово», подследственный потерял счет дням недели. «А что, сегодня понедельник? Чудеса просто!» — удивился господин Иванов. Ему рассказали о самоубийстве бывшего сенатора Умара Джабраилова. «Но у вас есть алиби, поздравляю!» — пошутил его защитник. В свою очередь, мать арестованного Камилла нахваливала внешний вид сына: «А выглядишь хорошо! Супер просто!». «Спасибо, но больше я не хочу тут находиться»,— ответил ей господин Иванов.

Напомним, что в первый раз бывший замминистра обороны просил отправить его на СВО на должность, соответствующую его воинскому званию «майор», еще в июле 2025 года. В октябре он получил отказ, в котором говорилось, что в «группировке “Запад”» отсутствуют должности по его воинской специальности. В ноябре Тимур Иванов подал повторное заявление, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании.

Мария Локотецкая