В Екатеринбурге простились с Николаем Колядой под тысячи аплодисментов

В Коляда-Театре (Екатеринбург) простились с драматургом, основателем театра Николаем Колядой. Прощание провели в самом театре — гроб стоял на сцене, где играл и творил режиссер. Церемония прощания началась в 11:00, но очередь у входа в театр образовалась до начала и не кончалась до выноса гроба. По оценке корреспондента «Ъ-Урал», проститься с драматургом пришли тысячи уральцев — очереди на вход выстроились в обе стороны проспекта Ленина, где находится театр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Из-за большого наплыва желающих проститься с Николаем Колядой церемонию прощания было решено продлить на час, а отпевание, которое должно было пройти в храме, перенесли сразу на кладбище. «Коля, могу сказать, у нас аншлаг. Как и всегда, как ты мечтал,— сказала на прощании актриса Коляда-Театра Тамара Зимина. — Это просто удивительное счастье, что у нас в городе есть театр Коляды. Мы обязательно будем жить, как ты. В театре всегда будут играться твои пьесы, твоих учеников. Нельзя терять то, что так светло, так радостно и так нужно. Да пусть твоя душа будет спокойна. Ты воспитал целую плеяду людей, которые считают, что жизнь прекрасна. Мы тебя не подведем, мы тебя любим».

Министр культуры Свердловской области Илья Марков пообещал, что театр продолжит свою работу. На прощание он принес букет из подсолнухов как символ солнца. Сам режиссер стал еще при жизни «солнцем русской драматургии».

Гроб с телом Николая Коляды выносили из им созданного театра под аплодисменты тысяч людей. Перед выносом в театре дали три традиционных звонка. Похоронят драматурга на Широкореченском кладбище.

Напомним, состояние Николая Коляды ухудшилось в конце февраля, несколько дней он провел в реанимации екатеринбургской больницы. О смерти режиссера стало известно 2 марта. Ему было 68 лет.

Артем Путилов, Мария Игнатова