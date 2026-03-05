Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Екатеринбурге простились с Николаем Колядой под тысячи аплодисментов

В Коляда-Театре (Екатеринбург) простились с драматургом, основателем театра Николаем Колядой. Прощание провели в самом театре — гроб стоял на сцене, где играл и творил режиссер. Церемония прощания началась в 11:00, но очередь у входа в театр образовалась до начала и не кончалась до выноса гроба. По оценке корреспондента «Ъ-Урал», проститься с драматургом пришли тысячи уральцев — очереди на вход выстроились в обе стороны проспекта Ленина, где находится театр.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Из-за большого наплыва желающих проститься с Николаем Колядой церемонию прощания было решено продлить на час, а отпевание, которое должно было пройти в храме, перенесли сразу на кладбище. «Коля, могу сказать, у нас аншлаг. Как и всегда, как ты мечтал,— сказала на прощании актриса Коляда-Театра Тамара Зимина. — Это просто удивительное счастье, что у нас в городе есть театр Коляды. Мы обязательно будем жить, как ты. В театре всегда будут играться твои пьесы, твоих учеников. Нельзя терять то, что так светло, так радостно и так нужно. Да пусть твоя душа будет спокойна. Ты воспитал целую плеяду людей, которые считают, что жизнь прекрасна. Мы тебя не подведем, мы тебя любим».

Министр культуры Свердловской области Илья Марков пообещал, что театр продолжит свою работу. На прощание он принес букет из подсолнухов как символ солнца. Сам режиссер стал еще при жизни «солнцем русской драматургии».

Гроб с телом Николая Коляды выносили из им созданного театра под аплодисменты тысяч людей. Перед выносом в театре дали три традиционных звонка. Похоронят драматурга на Широкореченском кладбище.

Напомним, состояние Николая Коляды ухудшилось в конце февраля, несколько дней он провел в реанимации екатеринбургской больницы. О смерти режиссера стало известно 2 марта. Ему было 68 лет.

Артем Путилов, Мария Игнатова

Фотогалерея

Путь «солнца русской драматургии»

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Николай Владимирович Коляда родился 4 декабря 1957 года в селе Пресногорьковка Кустанайской области (Казахская ССР)

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

В 1977 году окончил Свердловское театральное училище и стал актером в труппе Свердловского академического театра драмы, где поработал много лет

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Играл роли Лариосика в «Днях Турбиных» Михаила Булгакова, Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» Александра Островского, Малахова в спектакле «Остановите Малахова!» Валерия Аграновского. За последнюю роль был удостоен премии Свердловского Обкома ВЛКСМ

Фото: Коммерсантъ / Яков Глинский

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

В 1986 году Николай Коляда (на фото слева) написал первую пьесу «Играем в фанты». Всего им создано более 100 пьес, среди которых «Мурлин Мурло», «Полонез Огинского», «Рогатка», «Персидская сирень», «Американка», «Курица». Многие из его пьес поставлены в театрах по всей России и за границей

Фото: Дмитрий Сухоросов

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

В декабре 2001 года Николай Коляда официально зарегистрировал свой театр — некоммерческое партнерство «Коляда-театр». На фото репетиция спектакля «Вишневый сад», 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

В июле 1999 года Николай Коляда стал главным редактором журнала «Урал», который находился в глубоком кризисе. Уволился в августе 2010 года, когда журнал уже крепко стоял на ногах

Фото: Дмитрий Сухоросов

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

В 2003 году Николай Коляда впервые провел международный конкурс молодых драматургов «Евразия», который стал традиционным

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель &quot;Четвертого канала&quot; Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Слева направо: драматург Николай Коляда, основатель "Четвертого канала" Игорь Мишин, декан журфака УрГУ Борис Лозовский. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Николай Коляда во время пресс-конференции, посвященной открытию Центра современной драматургии (ЦСД). 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

С 1994 года в Екатеринбурге проводится международный фестиваль «Коляда-Plays», в рамках которого показывают спектакли разных театров по пьесам Николая Коляды и его учеников. На фото открытие фестиваля в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Карабанова

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии &quot;Коляда-Plays&quot;. Николай Коляда (слева) во время церемонии

Церемония открытия XVI Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда-Plays". Николай Коляда (слева) во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Буров

Церемония вручения премии &quot;Твердые знаки 2021&quot;, организованной на основе исследования ИД &quot;Коммерсантъ-Урал&quot;, в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Церемония вручения премии "Твердые знаки 2021", организованной на основе исследования ИД "Коммерсантъ-Урал", в администрации Екатеринбурга. Николай Коляда во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время церемонии открытия XV международного театрального фестиваля современной драматургии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Николай Коляда с изданной им книгой, посвященной артистке Галине Умпелевой. 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Коляда-театра и президент фестиваля &quot;Коляда-Plays&quot; Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Директор Коляда-театра и президент фестиваля "Коляда-Plays" Николай Коляда во время пресс-конференции. 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Артисты Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан) и Николай Коляда (справа) на фестивале «Коляда-Plays». 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Показ спектакля &quot;Баба Шанель&quot; на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Показ спектакля "Баба Шанель" на сцене театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер спектакля Николай Коляда после показа спектакля

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Николай Коляда во время открытия фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Министр культуры Свердловской области Павел Креков (слева) и драматург Николай Коляда (справа) на церемонии открытия нового здания Коляда-театра в 2014 году

Фото: Коммерсантъ / Елена Елисеева

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Драматург Николай Коляда во время пресс-конференции по поводу фальшивых афиш с изображением Владимира Путина в 2012 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы &quot;Курара&quot; Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре &quot;На Страстном&quot;. 2023 год

Слева направо: актриса Тамара Зимина, художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда, актер, лидер группы "Курара" Олег Ягодин и актер Сергей Федоров во время пресс-конференции посвященной гастролям Коляда-театра в Москве, в театральном центре "На Страстном". 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Елена Никитченко

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Портрет Николая Коляды в окне Коляда-театра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

