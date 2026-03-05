«Все биодобавки подлежат обязательной государственной регистрации»

С 1 марта в России вступили в силу основные положения приказа Минздрава № 669н от 17 ноября 2025 года, который определил порядок назначения биологически активных добавок (БАД) при оказании медицинской помощи. Согласно новым правилам, медработники смогут рекомендовать только зарегистрированные БАДы, включенные в специальный перечень, и при наличии показаний к их применению. Перечень биодобавок и показаний к их использованию установит Минздрав по согласованию с Роспотребнадзором. Главный врач сети поликлиник «Авеню» Денис Жорников пояснил «Ъ-Ростов», как изменился спрос на них в Ростовской области и в каких случаях их рекомендуют пациентам.



«На территории России все биологически активные добавки — отечественные и импортные — подлежат обязательной государственной регистрации. Без свидетельства о госрегистрации законный ввод в оборот и продажа на территории страны невозможны. В 2026 году обязательным этапом остается проведение лабораторных испытаний в аккредитованных лабораториях санитарно-эпидемиологической службы.

Регистрация БАД регулируется техническими регламентами Таможенного союза ЕАЭС, национальным законодательством России и постановлениями Правительства по маркировке продукции.

Согласно данным DSM Group, в Ростовской области наблюдается значительное падение спроса на БАДы: в 2025 году продажи сократились на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2024 году было реализовано почти 8 млн упаковок, то в этом году объем продаж едва превысил 6,1 млн. При этом средняя стоимость одной упаковки БАДа выросла на треть, достигнув 448 руб. Большая часть рынка (84,4%) приходится на отечественных производителей. Наиболее востребованными остаются добавки для общего укрепления организма, пищеварения и нервной системы.

За нарушение требований к биодобавкам предусмотрены административные штрафы. При отсутствии маркировки оборот приравнивается к контрафакту: для должностных лиц штраф составляет 5-10 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — 5-15 тыс. руб., для юридических лиц — 100-300 тыс. руб. Возможна конфискация товара и приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Контроль за качеством биодобавок распределен между государственными ведомствами. За их обращение и безопасность отвечает Роспотребнадзор, за соблюдение лицензионных требований при оказании медпомощи — Росздравнадзор, в части рекламы — антимонопольная служба. Проверки проводятся как плановые, так и внеплановые — например, по обращению пациента.

Врач может рекомендовать добавку только в определенных ситуациях с обоснованием и обязательной записью в медицинской документации. Доктор должен полностью информировать пациента без недомолвок и формирования ошибочных убеждений об эффективности биодобавок. По запросу пациента медучреждение обязано выдать выписку из медицинской карты, подтверждающую назначение».