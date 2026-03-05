На Кубани создадут цифровую платформу для объединения виноделен

В Краснодарском крае планируют создать цифровую платформу «Винные дороги Кубани», которая объединит винодельческие предприятия региона и представит их туристические и инвестиционные возможности в интерактивном формате. О подготовке проекта сообщили в пресс-службе администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инициатива обсуждалась 5 марта на совещании под председательством вице-губернатора Александра Руппеля с участием представителей винодельческой отрасли и IT-компаний. В обсуждении также участвовали министр курортов, туризма и олимпийского наследия Василий Воробьев и руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Юлия Приходько.

По словам господина Руппеля, Краснодарский край остается крупнейшим производителем винограда и винодельческой продукции в стране: на регион приходится более трети всех виноградников России, а почти каждая вторая бутылка отечественного вина производится на Кубани. В 2025 году винодельни региона посетили более 750 тыс. туристов, что сделало край лидером по турпотоку на предприятия энотуризма.

Сейчас в регионе работают 35 виноделен — за десять лет их число увеличилось в шесть раз. Для развития энотуризма сформирован специализированный маршрут, проводится фестиваль Черноморская винная неделя, а в торговых сетях и заведениях общепита проходят акции «Дни вин Краснодарского края».

Концепцию платформы представил руководитель краснодарской IT-компании Владислав Маторкин. По его словам, пользователи смогут совершать виртуальные прогулки по винодельням, знакомиться с инфраструктурой предприятий, мероприятиями и туристическими предложениями. В систему планируется интегрировать цифровые аватары — 3D-модели, которые будут рассказывать о технологиях производства вина и особенностях напитков.

Как отметила госпожа Приходько, разработка станет собственной цифровой платформой региона и будет представляться на федеральных и международных площадках, в том числе на ПМЭФ и в рамках зарубежных бизнес-миссий. По словам господина Воробьева, профильное министерство готово поддержать создание базовой цифровой системы за счет отраслевой субсидии, при этом винодельни смогут расширять свое присутствие на платформе за счет дополнительных сервисов.

Запуск проекта планируется приурочить к открытию ПМЭФ в июне 2026 года.

Вячеслав Рыжков