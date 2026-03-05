Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану превысило 1,2 тыс. человек

Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану достигло 1230 человек по состоянию на 4 марта. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани 4 марта сообщил о гибели более 500 военнослужащих США после атаки Исламской Республики.

28 февраля Израиль и США начали военную операцию в Иране. Исламская Республика ответила ударами по Израиль и американские военные базы на Ближнем Востоке.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны» с Ираном. Советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер сообщил, что Исламская Республика готова продолжать военный конфликт с США и Израилем «сколько угодно».