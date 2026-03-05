Аукцион по строительству бассейна под Воронежем приостановили из-за двух жалоб

Приостановлена процедура определения подрядчика на поставку и монтаж модульного плавательного бассейна в селе Каширское в 40 км от Воронежа с начальной ценой контракта 363,3 млн руб. Причиной стали жалобы ООО «Техномодуль» и ООО «Профстрой» на условия аукционной документации. Информация опубликована на портале госзакупок, рассмотрение жалоб назначено на сегодня.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Техномодуль» в своей жалобе указывает на восемь нарушений, включая требование согласовывать цвет фасада после заключения контракта, что, по мнению заявителя, противоречит принципу прозрачности закупок. Компания также считает неправомерным обязанность поставщика вводить некапитальный объект в эксплуатацию — для таких сооружений процедура не предусмотрена Градостроительным кодексом. Кроме того, заявитель указывает на противоречия в документации о длине свай (в разных разделах указаны 8 и 12 м), расхождение между сметной стоимостью (75 млн руб.) и начальной ценой контракта (64 млн руб.), а также неопределенные формулировки о возврате излишне уплаченных средств и перечне документов к приемке.

Второй заявитель, «Профстрой», также указывает на избыточность требования о вводе в эксплуатацию, невозможность заранее определить цвет фасада и дублирование характеристик в техзадании. Компания считает неправомерным истребование счетов-фактур и товарных накладных, поскольку в ЕИС приемка оформляется электронным документом. Заявитель ссылается на решение Ставропольского УФАС по аналогичному делу, где доводы признали обоснованными.

По данным Rusprofile, ООО «Техномодуль» зарегистрировано в Иркутске в 2021 году. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Виктор Муха. Выручка ООО за 2024 год составила 261,3 млн руб., чистая прибыль — 271 тыс. руб. ООО «Профстрой» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 300 тыс. руб. Владельцы — гендиректор Роман Васин и Ольга Васина (по 50% у каждого). Выручка ООО за 2024 год составила 522,8 млн руб., чистая прибыль — 35,7 млн руб.

Администрация Каширского района пытается найти подрядчика в третий раз. Первые торги отменили в декабре из-за пересмотра техзадания, повторные — из-за жалоб участников, которые региональное УФАС признало частично обоснованными. Согласно последнему аукциону, подрядчику предстоит обустроить площадку до 1 июля и завершить монтаж бассейна до 30 ноября 2026 года. Пропускная способность объекта составит 36 человек в смену, общая площадь помещений — почти 2 тыс. кв. м.

Ульяна Ларионова