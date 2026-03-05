Жителя Кубани осудили за участие в террористической организации

Суд огласил приговор жителю Краснодарского края Владиславу Суряднову, признанному виновным в участии в деятельности террористической организации и содействии ей. Ему инкриминировались преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, в мае 2023 года в Кропоткине подсудимый вступил в Русский добровольческий корпус («РДК», признана террористической и запрещена в России). По версии следствия, с января по ноябрь 2024 года он проводил беседы со знакомым, в ходе которых оправдывал деятельность организации и склонял собеседника присоединиться к ее участникам.

Следствие также установило, что для демонстрации своей причастности к организации и пропаганды ее деятельности мужчина приобрел и хранил по месту жительства шевроны с символикой неонацистских организаций и флагов Украины.

Кроме того, 4 октября 2024 года подсудимый подал заявление в подразделение МВД на оформление заграничного паспорта, намереваясь выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне организации. Реализовать эти планы он не успел: 1 декабря 2024 года его задержали сотрудники органов безопасности.

Суд признал Владислава Суряднова виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые три года он должен провести в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Вячеслав Рыжков