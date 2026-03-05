Количество ПДС-счетов, открытых жителями Кубани, за 2025 год выросло в 2,8 раза

Количество счетов жителей Кубани, открытых в Программе долгосрочных сбережений (ПДС), за 2025 год выросло в 2,8 раза. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как уточнили изданию в пресс-службе, по итогам 2024 года в Краснодарском крае было открыто 95,3 тыс. ПДС-счетов. Однако к концу минувшего года их число выросло до 363,6 тыс. «Кубанский» показатель – наилучший среди регионов ЮФО, СКФО и новых территорий.

Крымский инвестор Алена Кладько считает, что такая динамика выглядит необычно высокой даже по меркам финансовых продуктов для населения. Она полагает, что резкий рост популярности ПДС в 2025 году, в основном, обусловлен финансовой конструкцией инструмента, в котором предусмотрено государственное софинансирование, и повышением доверия граждан к программе из-за первых выплат тем, кто вступил в нее на первоначальном этапе.

«Свою роль сыграли налоговые льготы, возможность перевода в ПДС накопительной пенсии. Кроме того, активно работали НПФ. И, в целом, это стало следствием постепенного развития культуры долгосрочного финансового планирования», – отмечает инвестор.

ПДС запущена с 1 января 2024 года. Программа предполагает возможность формировать накопления за счет софинансирования государства, добровольных взносов физлиц и ранее сформированных ими пенсионных накоплений в рамках 15-летнего договора с НПФ.

Считается, что вложения в ПДС максимально защищены. Работу НПФ контролирует Банк России, который ежедневно мониторит их деятельность. Помимо этого, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует сохранность внесенных гражданами личных взносов и дохода от их инвестирования в пределах 2,8 млн рублей. В полном объеме защищены переведенные в ПДС соедства накопительной части пенсии, а также средства, полученные от государства по софинансированию, и доход от их инвестирования.

Михаил Волкодав