В Ростове открыли филиал поликлиники №12 для неврологических больных

На пр-те Ленина, 61 в Ростове-на-Дону начал работу филиал городской поликлиники №12. На ее базе организован дневной стационар для неврологических больных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Открытие дневного стационара расширило возможности специалистов поликлиники в проведении лечения и реабилитации, а также снизит уровень госпитализации пациентов в стационары города»,— отметили в министерстве.

В стационаре внедрена процедура ботулинотерапии, которая позволяет снизить боль, улучшить двигательную функцию у пациентов со спастическим синдромом и сократить эпизодическую активность мигрени.

В ведомстве добавили, что процедура удобна для пациентов тем, что занимает около 30-40 минут и не требует длительной госпитализации.

Наталья Белоштейн

