В Ростове с 22 марта по 18 апреля ограничат парковку на трех улицах

В Ростове-на-Дону ограничат парковку на трех улицах. Временный запрет будет действовать с 22 марта по 18 апреля, сообщили в администрации города.

Полный запрет на парковку и остановку введут на проспекте Чехова (в пределах домов №109, №79-81, №82-88, №49, №72, №37/29, №31/81 и № 27/125). Ограничение затронет ряд участков на улице Социалистической: от дома №215 до улицы 7-го Февраля, вдоль строения №224, от улицы 7-го Февраля до переулка Державинского, а также от дома №145 до переулка Крыловской.

Такие меры позволят улучшить пропускную способность дорог и снизить заторы.

Мария Хоперская