Часть Ворошиловского района Ростова осталась без отопления

Из-за аварии на теплотрассе по пер. Забайкальскому без отопления и горячего водоснабжения осталась часть Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Теплоснабжение и горячее водоснабжение ограничено в жилых домах в границах улиц Нариманова — Нагибина — Башкирская — Ларина — Погодина — Забайкальский.

Ориентировочное время выполнения ремонтных работ – до 23:00 5 марта.

Наталья Белоштейн