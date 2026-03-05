Спрос на противозачаточные препараты на Кубани в январе вырос на 22%

В январе 2026 года в Краснодарском крае было продано на 22% больше противозачаточных препаратов в денежном выражении, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

За первый месяц 2026 года жители и гости Краснодарского края потратили на гормональные пероральные контрацептивы более 126,2 млн руб. Было продано около 72,4 тыс. упаковок. В январе прошлого года объем продаж противозачаточных препаратов составил 63,9 тыс. упаковок, всего в регионе на их приобретение местные жители потратили 103,6 млн руб.

По сравнению с декабрем 2025 года продажи препаратов снизились на 9%. В последний месяц прошлого года в Краснодарском крае на противозачаточные препараты потратили более 138,3 млн руб.

По данным аналитиков, наиболее популярным брендом является «Джес»: его доля в рублях от общего объема продаж в регионе составила 20,2% в январе 2026 года. На втором месте «Клайра» — 16,3%, далее идут «Ярина» — 13,2% и «Жанин» — 4,9%. Замыкает список бренд «Силует» — 4,7%.

Алина Зорина