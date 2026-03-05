ФК «Краснодар» подал жалобу в РФС из-за расистского поведения фанатов ЦСКА

Футбольный клуб «Краснодар» направил жалобу в РФС из-за расистского поведения болельщиков ЦСКА во время полуфинального матча Кубка России 4 марта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

Краснодарский клуб обратился в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС после первого поединка полуфинала FONBET Кубка России против столичной команды. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. На 72-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Джованни Гонсалеса.

Футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян и Валентин Пальцев сообщили «Спорт-Экспрессу», что фанаты ЦСКА произносили расистские оскорбления в адрес их товарища по команде — колумбийца Джона Кордобы.

«Мы обратились в контрольно-дисциплинарный комитет и экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС и намерены пристально следить за расследованием»,— говорится в заявлении «Краснодара».

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов опубликовал в своем Telegram-канале видео из гостевой раздевалки, где виден беспорядок и повреждение входной двери. В «Краснодаре» считают, что этот ролик был размещен для отвлечения внимания от инцидента.

«Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженные в оскорбительных криках и "уханьях" во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано!» — заявили в клубе.

Алина Зорина