В Ростовской области средняя цена нового автомобиля поднялась до 2,3 млн рублей

В феврале в Ростовской области средняя цена нового автомобиля увеличилась на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,33 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба сервиса "Авто.ру".

Как отмечается в сообщении, цены на некоторые марки машин стали более доступными. «Топ подешевевших возглавляет Omoda C5, чья средняя стоимость снизилась на 4,6%, до 2,73 млн рублей. Следом идут Lada Largus (-3,4%; до 1,81 млн рублей), Haval F7 (-2,7%; до 3,33 млн рублей) и Jaecoo J7 (-2,6%; до 3,21 млн рублей). По сравнению с началом года объём предложения российских марок увеличился на 7%, а китайских на 1%»,— сказано в сообщении. Вместе с тем, средняя стоимость автомобилей российского производителя снизилась до 1,99 млн рублей. На рынке китайских автомобилей цена осталась на уровне 3,94 млн рублей.

Наталья Шинкарева