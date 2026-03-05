Минобороны Азербайджана начало изучать упавшие в Нахичевани дроны

Минобороны Азербайджана изучает технические характеристики иранских беспилотников, упавших в Нахичевани. Это следует из пресс-релиза ведомства.

Министерство готовит ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также для обеспечения безопасности объектов гражданской инфраструктуры. В ведомстве подчеркнули, что подобные атаки не останутся без ответа.

Иранский беспилотник сегодня упал на территории аэропорта Нахичевани, пострадали два человека. Еще один дрон обнаружили рядом со зданием школы в селе Шекерабад.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию в Иране. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи, а также руководители Минобороны Ирана, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. Исламская Республика нанесла ответные удары по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».