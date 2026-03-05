Два человека пострадали после падения иранского дрона в аэропорту Нахичевани

Два человека пострадали после падения иранского беспилотника на территории аэропорта Нахичевани. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана. Еще один дрон упал рядом со зданием школы в селе Шекерабад.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотных летательных аппаратов, совершенные с территории Исламской Республики Иран»,— указано в заявлении МИДа.

Ведомство подчеркнуло, что Баку оставляет за собой право принять ответные меры, поскольку удар по территории страны нарушает нормы международного права и усиливает напряженность в регионе.

Азербайджан потребовал от Исламской Республики разъяснений и расследования инцидента. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу вызван в МИД Азербайджана, где ему вручат ноту протеста.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При ударах погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Жертвами атаки также стали руководители иранского Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. Исламская Республика нанесла ответные удары по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».