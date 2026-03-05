Суд в Ростове вынес приговор за участие в деятельности нацбатальона

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Владиславу Суряднову, которого обвиняли по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористических преступлений). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Южный окружной военный суд

Доказано, что в мае 2023 года в городе Кропоткин Краснодарского края подсудимый принял участие в деятельности запрещенной в России террористической националистической организации «Русский добровольческий корпус». С января по ноябрь 2024 года осужденный в беседе оправдывал деятельность участников терсообщества и уговаривал принять участие в ней участие. Кроме того, Суряднов купил шевроны с символикой неонацистских организаций и флагов Украины и хранил их дома.

В октябре 2024 года подсудимый намеривался выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе запрещенного террористического корпуса против Вооруженных сил РФ. Для этого он обратился в МВД России, чтобы оформить заграничный паспорт, но не успел его получить, так как был задержан.

Приговором суда подсудимому назначили 14 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Приговор может быть обжалован в суде.

Константин Соловьев