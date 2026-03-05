На участке М-4 «Дон» из-за ямочного ремонте образовался затор

На участке М-4 «Дон» (южное направление) в Ростовской области образовался затор из-за ямочного ремонта. О затруднении движения сообщили в госавтоинспекции региона.

Работы ведутся на двух участках: с 986 км по 987 км (в правой полосе движения) и на 996 км (южное направление). Движение соответственно затруднено на отрезке с 986 км по 983 км.

Водителям предлагается объездной маршрут: съезд на развязке 983 км «М-4 Дон» в Красный Сулин, далее через Новошахтинск, выезд на «М-4 Дон» на развязке 1002 км.

Мария Хоперская