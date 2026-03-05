В Краснодаре гражданина Румынии осудили на 15 лет за шпионаж

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии Адриана-Давида Керчо к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Молодой человек признан виновным по статье 276 УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Следствие установило, что в ноябре 2024 года обвиняемый самостоятельно связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В переписке Керчо выразил желание присоединиться к Британскому легиону. Украинский офицер предложил ему безопасный выезд из России в обмен на сбор данных о российских военных объектах.

12 ноября 2024 года фигурант использовал квадрокоптер для получения информации о системе противовоздушной обороны в Сочи. Собранные географические координаты и дополнительные сведения он передал через мессенджер украинской разведке. Керчо понимал, что переданная информация будет использована против Вооруженных сил России и может привести к потерям среди военнослужащих и техники.

Преступную деятельность обвиняемого выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина