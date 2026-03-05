Премьер Италии Мелони пообещала помочь странам Персидского залива с обороной

Рим поможет странам Персидского залива со средствами противовоздушной обороны на фоне разразившегося конфликта Израиля и Ирана. Об этом сообщает итальянское издание Il Fatto Quotidiano со ссылкой на премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Италия также может направить на Кипр военно-морские силы.

«Как и Великобритания, Франция, Германия, мы намерены направить помощь странам Персидского залива,— цитирует Il Fatto Quotidiano слова премьера. — Мы говорим об обороне, а именно — противовоздушной обороне».

По данным AFP, министр обороны Италии Гвидо Крозетто также заявил парламенту в четверг, что Италия направит системы противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками и ракетами определенным «стратегическим партнерам» в Персидском заливе. По его словам, на Кипр будут направлены военно-морские силы для защиты члена ЕС. Развертывание произойдет в ближайшие дни.

Джорджа Мелони заверила, что отправка помощи странам Персидского Залива и Кипру осуществляется в рамках партнерских отношений и с целью обеспечения безопасности граждан и военнослужащих Италии в регионе. Она подчеркнула, что Италия не собирается вступать в ближневосточный конфликт.

Страны Персидского залива ранее обратились к Италии с запросом на передачу систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты, а также комплексов для борьбы с БПЛА. Министр обороны Италии заявил, что союзниками были запрошены мобильные зенитные ракетные комплексы SAMP/T, разработанные франко-итальянским консорциумом Eurosam, — единственная европейская система, способная перехватывать баллистические ракеты.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ иранские вооруженные силы атаковали Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. По данным газеты The Times of Israel, ЦАХАЛ намерен продолжать военные действия как минимум одну-две недели. Издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщило, что США планируют наносить удары по Ирану не менее 100 дней.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая