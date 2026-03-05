Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Систему водоснабжения Чертково реконструируют за 2,1 млрд рублей в 2028 году

Реконструкцию системы водоснабжения в п. Чертково Ростовской области планируют завершить в сентябре 2028 года. Стоимость проекта составляет 2,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Проектом предусмотрено строительство водозаборных скважин, насосных станций, резервуаров чистой воды и разводящей сети протяженностью более 44 км. На данный момент строительная готовность объекта составляет 9%.

«Выполнена расчистка трассы, проведены земляные работы на площадке очистных сооружений, уложено и спаяно 2,5 км. труб водовода. Завершить весь проект планируется в сентябре 2028 года»,— отметили в ведомстве.

Реконструкция системы водоснабжения проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все