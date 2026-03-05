ПСБ в Ярославле открыл клуб игр по финансовой грамотности

ПСБ и Академия ПСБ в Ярославле открыли серию обучающих игр «Время денег» для повышения финансовой грамотности ярославцев. Первая бизнес-игра была организована совместно с Министерством цифрового развития Ярославской области для сотрудников исполнительных органов ЯО и подведомственных организаций.

«Все обучающие игры направлены на получение практического опыта за счет погружения в некую смоделированную жизненную ситуацию. Механика игры выстроена таким образом, что каждый участник получает определенные стартовые условия — профессию, доход, кредитную нагрузку — и в процессе сталкивается с различными жизненными ситуациями: сменой работы, непредвиденными расходами, повышением заработной платы и многими другими. Игрокам потребуется вникнуть в детали обстоятельств, поразмышлять, придумать ряд тактических шагов, чтобы не просто избежать финансовых проблем, а с пользой распорядиться средствами. Высокая эмоциональная вовлеченность позволяет участникам лучше усваивать информацию. Во время игры можно обнаружить неконструктивные привычки, которые мешают финансовому благополучию. А еще здесь не страшно совершить ошибку, потому что это не повлияет на количество денег в кошельке, зато наглядно покажет неудачную стратегию»,— прокомментировал Алексей Богачев, вице-президент-управляющий ярославским филиалом ПСБ.

ПСБ в рамках социальной образовательной программы «ЯМудрый» открыл в Ярославле клуб по формированию финансовой грамотности. Пройти бесплатные обучающие игры могут все держатели «Карты жителя Ярославской области»: в формате командных квестов можно научиться планировать бюджет для крупных покупок, оформлять государственные и социальные выплаты, управлять личными сбережениями, формировать пассивный доход, защищать средства от мошенников и т.д.

Участвовать в играх «Время денег» могут как взрослые, так и дети от 10 до 16 лет. Взрослым в течение 2,5 часов нужно будет пройти три раунда по финансовой грамотности и решить ряд задач — от погашения долгов и формирования подушки безопасности до долгосрочных инвестиций. Детям же предстоит накопить капитал при помощи доступных банковских инструментов и улучшить позиции на профессиональном рынке с помощью новых знаний и навыков — на все это отводится 1,5 часа игрового времени.

Записаться на обучающие игры и задать вопрос экспертам можно на сайте ПСБ.

