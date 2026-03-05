Новороссиец потерял 2 млн рублей, пытаясь купить автомобиль из Европы

Житель Новороссийска стал жертвой мошенников при покупке автомобиля из Европы. По данным УМВД города-героя, мужчина лишился порядка 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно предварительным сведениям, мужчина нашел объявление о продаже автомобиля из-за границы в социальных сетях по выгодной цене, значительно ниже рыночной. Новороссиец связался с продавцом, который в диалоге оказался убедительным и настойчивым.

Сначала подставной продавец подробно рассказал клиенту об условиях сделки, а затем убедил его перевести деньги в качестве первоначального и страхового взноса на указанные счета. Также житель Новороссийска был обязан оплатить таможенный платеж и услуги по транспортировке машины на территорию России.

С начала февраля мужчина перечислил незнакомцу около 2 млн руб. тремя транзакциями. После перевода мошенник перестал выходить на связь, в связи с чем пострадавший обратился в полицию.

По факту произошедшего инцидента проводится проверка, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

София Моисеенко